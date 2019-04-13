20 тонн свиной крови не пустили в порт Петербурга

Свиная плазма крови. Фото: Россельхознадзор
Свиная плазма крови. Фото: Россельхознадзор

20 тонн свиной плазмы крови неизвестного происхождения задержали сотрудники Россельхознадзора на пограничном пункте пропуска «Большой порт Санкт-Петербург». Как выяснилось, груз импортировали из испанской Барселоны.

Об этом сообщает в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки документов на внушительное количество свиной крови было установлено, что в один из пунктов в ветеринарном сертификате Испании был вычеркнут и не заверен подписью должностного лица. Таким образом, было невозможно убедиться в достоверном происхождении товара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Выборгская таможня задержала «Фольксваген Джетта» с секретом. Просветив машину рентгеновскими лучами, сотрудники Выборгской таможни обнаружили, что в тайном отделении багажника находятся 5 контрабандных мешков корма для кошек и 37,5 кг охлажденной рыбы.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
импорт контрабанда таможня
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20 тонн свиной крови не пустили в порт Петербурга
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