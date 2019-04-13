На улице Петра Смородина перевернулся каршеринговый автомобиль

В салоне находилось два человека. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

В салоне находилось два человека. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Авария произошла сегодня, 13 апреля, ранним утром.

На улице Петра Смородина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга водитель каршеринга не справился с управлением и перевернул машину.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» в социальной сети «ВКонтакте». Точные причины, по которым перевернулся легковой автомобиль, пока неизвестны.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В салоне легковушки в качестве пассажира находилась девушка.

На данный момент о пострадавших информация неизвестна. На место аварии вызваны службы спасения и полиция. Информации из официальных источников также не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пустое заброшенное здание на Синопской набережной тушили на протяжении полутора часов.