На улице Петра Смородина перевернулся каршеринговый автомобиль

Авария произошла сегодня, 13 апреля, ранним утром.
На улице Петра Смородина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга водитель каршеринга не справился с управлением и перевернул машину.
О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» в социальной сети «ВКонтакте». Точные причины, по которым перевернулся легковой автомобиль, пока неизвестны.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В салоне легковушки в качестве пассажира находилась девушка.
На данный момент о пострадавших информация неизвестна. На место аварии вызваны службы спасения и полиция. Информации из официальных источников также не поступало.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пустое заброшенное здание на Синопской набережной тушили на протяжении полутора часов.