Пустое здание на Синопской тушили полтора часа

Пожар тушили полтора часа. Фото: Рixabay
Пожар тушили полтора часа. Фото: Рixabay

В Центральном районе Санкт-Петербурга на Синопской набережной в ночь на 13 апреля горело здание.

Как сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел в заброшенном здании по адресу: Синопская набережная, дом 30, литера Н.

Огонь быстро распространялся по мусору, горели также несущие конструкции здания. В МЧС о возгорании узнали в 3:31.

Спасатели выехали по адресу, однако тупить здание пришлось долго. В 5:07 пожар был ликвидирован. Для того, чтобы потушить пожар, потребовалось 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.

Пожар был успешно устранен. Хоть здание считается заброшенным и не эскплаутируется, так могли находиться люди. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пьяный петербуржец разбил пять автомобилей, сбрасывая домашнюю утварь из окна.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
заброшенные здания МЧС России пожар
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