МЧС потушили воспламенившийся в Приморском районе сарай

На это у спасателей ушёл час Фото: https://pixabay.com

На это у спасателей ушёл час Фото: https://pixabay.com

В Приморском районе Петербурга загорелся сарай. Сотрудники МЧС в течение часа боролись с огненной стихией.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило дежурному сегодня, 13 апреля, в районе 9 часов утра. Очевидцы заметили задымление, вызванное пожаром, в непосредственной близости от дома 18 на улице Сегалева.

Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия. Как выяснилось, возгорание началось в каркасно-щитовом сарае размером 1,5 на 2,5 метров. В результате пожара сооружение не уцелело и его разобрали.

Информации о пострадавших не поступало.

В мероприятиях по тушению пожара участвовало восемь сотрудников личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Свою работу они выполнили примерно за час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожарные потушили огонь на территории «Красного треугольника».