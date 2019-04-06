Пожарные потушили огонь на территории «Красного треугольника»

Пожар в
Пожар в "Красном треугольнике". Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

В Петербурге бригада МЧС ликвидировала пожар в заброшенном здании бывшего завода «Красный треугольник». На это потребовалось чуть больше часа.

Напомним, 6 апреля, в здании на территории «Красного треугольника», расположенного на набережной Обводного канала, 134 произошло возгорание. Экстренные службы приняли заявку в районе пяти часов.

Бригада спасателей из двенадцати человек и трех единиц спецтехники оперативно прибыла на место происшествия. Выяснилось, что в здании полыхал мусор и оконная рама. Потушить пожар удалось в районе 18 часов вечера.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения возгорания выяснить не удалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заводе «Красный треугольник» в Петербурге произошёл пожар.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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