Пожарные потушили огонь на территории «Красного треугольника»

В Петербурге бригада МЧС ликвидировала пожар в заброшенном здании бывшего завода «Красный треугольник». На это потребовалось чуть больше часа.
Напомним, 6 апреля, в здании на территории «Красного треугольника», расположенного на набережной Обводного канала, 134 произошло возгорание. Экстренные службы приняли заявку в районе пяти часов.
Бригада спасателей из двенадцати человек и трех единиц спецтехники оперативно прибыла на место происшествия. Выяснилось, что в здании полыхал мусор и оконная рама. Потушить пожар удалось в районе 18 часов вечера.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения возгорания выяснить не удалось.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заводе «Красный треугольник» в Петербурге произошёл пожар.