Хакерам удалось взломать базу данных ФСБ

Хакеры атаковали агентов ФСБ Фото: Pixabay.com
Хакеры атаковали агентов ФСБ Фото: Pixabay.com

Данные четырех тысяч сотрудников ФСБ и полицейских из США оказались в руках хакеров. Бытует мнение, что под угрозой также находятся личные данные политиков.

Некоторое время назад хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании отпустить на волю основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В противном случае они грозились рассекретить личную информацию сотрудников ФСБ и американских полицейских, передают Невские Новости со ссылкой на издание TechCrunch.

В результате личные данные порядка четырех тысяч агентов были рассекречены и переданы общественности. Стали известны имена и фамилии сотрудников, их домашние адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.

О хакерах, провернувших это, ничего неизвестно. Однако отмечается, что они планируют провернуть те же манипуляции с данными американских работников федеральных служб и госорганизаций

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Хакерам удалось взломать базу данных ФСБ