На «Коле» 16 апреля разведут Ладожский мост

На федеральной автотрассе «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 16 апреля на 45 минут перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В преддверии периода навигации на автодороге «Кола» подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» будет проводить осмотр конструкций разводного пролёта моста, а также диагностику механических и автоматизированных систем.

Отмечается, что на время проведения указанных мероприятий с 15:00 до 15:45 будет проведена технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной трассы Р-21 «Кола», который расположен рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти.

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто,

— сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят извинения за временные неудобства, а также просят жителей и гостей Петербурга учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что семь петербургских мостов попадут под разводку в ночь на субботу.