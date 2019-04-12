Семь петербургских мостов попадут под разводку в ночь на субботу

Дворцовый мост будет разведен с 3:10 до 4:55 Фото: СПб ГУП «Мостотрест»
Дворцовый мост будет разведен с 3:10 до 4:55 Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

В Петербурге разведут семь переправ через Неву. В ночь с 12 на 13 апреля движение транспортных средств и пешеходов по ним будет невозможно, сообщили в ГБУ «Мостотрест»,

По данным учреждения, с 3:10 до 4:55 будет разведен Дворцовый мост, с 3:10 до 5 утра — Благовещенский, а с 1:20 до 4:50 аналогичные метаморфозы ждут и Троицкий мост.

В ночь на субботу 13 апреля планируется развести ещё четыре переправы: с 1:40 до 4:45 движение будет невозможно по Литейному мосту. Ситуация повторится на Большеохтинском мосту — с 2:00 до 5:00, и на мосту Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Володарский мост не будет исключением в эту ночь: с 2:00 до 3:45 проехать или пройти по нему будет нельзя.

Навигация в Петербурга стартует 12 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что график разводки мостов в 2019 году.

В графике разводки мостов нет изменений — он такой же, каким был в минувшем году.

Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут так же разводиться два раза за ночь. Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский мосты будут разводиться по предварительной заявке за два дня.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГБУ "Мостотрест" дворцовый мост мосты спб навигация развод мостов сезон навигации спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Volkswagen отзывает автомобили Teramont с российского рынка
WhatsApp тестирует новую функцию
Вильнюс передал РФ ноту протеста из-за угроз дипломатам
Семь петербургских мостов попадут под разводку в ночь на субботу
Девять хризантем привели поставщика цветов в УФАС
Проверка тепловых сетей ожидает Пушкинский район
«Главстрой-СПб» прокомментировал своё выселение из Апраксина двора
Петербургские отели получили заслуженные «звёзды»