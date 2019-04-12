Семь петербургских мостов попадут под разводку в ночь на субботу

Дворцовый мост будет разведен с 3:10 до 4:55 Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

Дворцовый мост будет разведен с 3:10 до 4:55 Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

В Петербурге разведут семь переправ через Неву. В ночь с 12 на 13 апреля движение транспортных средств и пешеходов по ним будет невозможно, сообщили в ГБУ «Мостотрест»,

По данным учреждения, с 3:10 до 4:55 будет разведен Дворцовый мост, с 3:10 до 5 утра — Благовещенский, а с 1:20 до 4:50 аналогичные метаморфозы ждут и Троицкий мост.

В ночь на субботу 13 апреля планируется развести ещё четыре переправы: с 1:40 до 4:45 движение будет невозможно по Литейному мосту. Ситуация повторится на Большеохтинском мосту — с 2:00 до 5:00, и на мосту Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Володарский мост не будет исключением в эту ночь: с 2:00 до 3:45 проехать или пройти по нему будет нельзя.

Навигация в Петербурга стартует 12 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что график разводки мостов в 2019 году.

В графике разводки мостов нет изменений — он такой же, каким был в минувшем году.

Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут так же разводиться два раза за ночь. Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский мосты будут разводиться по предварительной заявке за два дня.