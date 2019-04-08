График разводки мостов в 2019 году

Дворцовый мост. Фото: СПб ГУП «Мостотрест»
Дворцовый мост. Фото: СПб ГУП «Мостотрест»

В сравнении с графиком за прошлый год по времени разводки мостов в Санкт-Петербурге изменений нет.

Володарский мост, Дворцовый мост, Благовещенский мост и Тучков мост будут так же разводиться два раза за ночь.

Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мосты через реку Большая Невка будут разводиться по предварительной заявке за два дня.

В соответствии с Правилами эксплуатации мостов и набережных Санкт-Петербурга, которые утверждены постановлением правительства Петербурга, период разводки мостов по реке Неве и реке Малой Неве проходит с 10 апреля по 30 ноября, для остальных мостов через реку Большую Невку с 20 апреля по 15 ноября.

Об этом сообщает «Мостотрест». Полную информацию и график разводов мостов Санкт-Петербурга вы сможете узнать на сайте данной организации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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График разводки мостов в 2019 году