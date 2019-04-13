Строящийся дом в Петродворцовом районе тушили полтора часа

Данные о пострадавших в ведомство не поступали. Фото: https://pixabay.com
Данные о пострадавших в ведомство не поступали. Фото: https://pixabay.com

Спасатели ликвидировали пламя в доме на Ораниенбаумском шоссе с 17:40. В тушении принимали участие две единицы техники и восемь огнеборцев.

В субботу, 13 апреля, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Петродворцовом районе. На месте спасатели выяснили, что пожар произошел в двухэтажном строящемся доме. В результате там сгорели чердачные перекрытия.

Пламя распространилось на три квадратных метра, также было разобрано 10 квадратных метров.

Пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать в 19:06. Данные о пострадавших в ведомство не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС потушили воспламенившийся в Приморском районе сарай.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петродворцовый район пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строящийся дом в Петродворцовом районе тушили полтора часа
Стрельбу правозащитника Пятницкого в центре Москвы объяснили “пьяными понтами”
В Швеции гоночный автомобиль сошел с трассы и наехал на зрителей
Операция по задержанию террористов в Тюмени попала на видео
“Званный ужин”: Петербуржцы собирали раскиданные на Долгоозерной ...
К метро “Проспект Ветеранов” подкинули сумку со свиньей
На Литейном живой гусь вторые сутки заперт в машине
На трассе Петербург-Псков в ДТП пострадал 9-летний ребенок