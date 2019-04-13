Строящийся дом в Петродворцовом районе тушили полтора часа

Данные о пострадавших в ведомство не поступали. Фото: https://pixabay.com

Данные о пострадавших в ведомство не поступали. Фото: https://pixabay.com

Спасатели ликвидировали пламя в доме на Ораниенбаумском шоссе с 17:40. В тушении принимали участие две единицы техники и восемь огнеборцев.

В субботу, 13 апреля, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Петродворцовом районе. На месте спасатели выяснили, что пожар произошел в двухэтажном строящемся доме. В результате там сгорели чердачные перекрытия.

Пламя распространилось на три квадратных метра, также было разобрано 10 квадратных метров.

Пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать в 19:06. Данные о пострадавших в ведомство не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС потушили воспламенившийся в Приморском районе сарай.