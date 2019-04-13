В парке “Лосиный остров” под Москвой загорелась тысяча “квадратов” леса (видео)

Пожар и очаг возгорания до сих пор ликвидируют. По некоторым данным, последствия пожара будут ликвидировать до самого утра.
Сильный пожар произошел в Подмосковье 13 апреля. В парке “Лосиный остров” загорелись порубочные остатки. В результате пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Парк, где произошел пожар является национальным и расположен в городском округе Балашиха Московской области.
По предварительной информации ведомства, никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 10 единиц техники и более 30 человек
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Видео: vk.com