В Петербурге были угнаны два новеньких одинаковых фургона

Фургоны были ещё без номеров. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК

Фургоны были ещё без номеров. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК

Автомобили были совсем новые. Хозяин фургонов даже еще не успел поставить их на учет.

Информация о пропаже двух новых грузовиков была размещена владельцем в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщает, что автомобили были припаркованы у дома 13 по Московскому шоссе. Пропажу автовладелец заметил вчера, 13 апреля, в 20:15. Машины марки «HYUNDAI HD78» совсем новые, выпущены только в этом году.

В момент угона владелец фургонов даже ещё не успел поставить их на учет и приделать номера. Автор объявления о пропаже попросил петербуржцев сообщить, если кто-нибудь их заметит. В комментариях некоторые пользователи предположили, что за угонов машин может стоять дилер или сотрудник фирмы, который знал о местонахождении фургонов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что московский школьник ударил своего одноклассника острым предметом из-за ревности.