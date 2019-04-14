В ДТП в Колпино погибло два человека

Двое погибших. Фото:
Двое погибших. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/ ВК

Ранним воскресным утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошла страшная авария.

14 апреля около 4:10 утра на пересечении Пролетарской улицы и улицы Вавилова в Колпино произошла авария. 28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-211540» и совершил столкновение с автобусом марки «МАЗ». Автомобиль врезался в автобус сзади, сообщает региональное управление ГИБДД.

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля и его 21-летний пассажир, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге были угнаны два новеньких одинаковых фургона. На нах ещё даже не было номеров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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