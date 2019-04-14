Пациента с травмой головы из Карелии вертолетом привезли в Петербург

Как стало известно Gazeta.SPb пострадавший получил серьезную травму головы во время работы на производстве.

Национальная служба санитарной авиации сообщает, что 12 апреля за пострадавшим мужчиной летал вертолет санавиации.

28-летний пострадавший получил травму головы на производстве. Он был доставлен сотрудниками санитарной авиации на вертолете в Санкт-Петербург из города Петрозаводска. Мужчину привезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифоровича МЧС России. У пострадавшего диагностированы серьезные травмы головы.

Также вчера, 13 апреля из города Кингисепп в Ленинградскую область была доставлена для дальнейшего лечения 20-летняя девушка. Она пострадала в ДТП, получив серьезные травмы головы, тела, множество переломов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Северной долине» постоят 7 детсадов и 8 школ до 2024 года.