Пациента с травмой головы из Карелии вертолетом привезли в Петербург

Пациента будут лечить в Петербурге. Фото: Национальная служба санитарной авиации
Пациента будут лечить в Петербурге. Фото: Национальная служба санитарной авиации

Как стало известно Gazeta.SPb пострадавший получил серьезную травму головы во время работы на производстве.

Национальная служба санитарной авиации сообщает, что 12 апреля за пострадавшим мужчиной летал вертолет санавиации.

28-летний пострадавший получил травму головы на производстве. Он был доставлен сотрудниками санитарной авиации на вертолете в Санкт-Петербург из города Петрозаводска. Мужчину привезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифоровича МЧС России. У пострадавшего диагностированы серьезные травмы головы.

Также вчера, 13 апреля из города Кингисепп в Ленинградскую область была доставлена для дальнейшего лечения 20-летняя девушка. Она пострадала в ДТП, получив серьезные травмы головы, тела, множество переломов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Северной долине» постоят 7 детсадов и 8 школ до 2024 года.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
вертолет санавиации медицина санитарная авиация
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