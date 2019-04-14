В «Северной долине» постоят 7 детсадов и 8 школ до 2024 года

Первые объекты будут сданы уже к началу учебного года.

Во время рабочей поездки по Выборгскому району, которую проводил вице-губернатор Николай Линченко, выяснилось, что до 2024 года в жилом комплексе «Северная долина» запланировано построить 7 детских садов и 8 школ.

Застройщик отметил, что к началу нового учебного года будут сданы уже первый детский сад на 220 человек и школа на 825 человек. Располагаться здания будут на улице Фёдора Абрамова.

Кроме того, в жилом комплексе в ближайшие пять лет хотят построить две поликлиники, отделение полиции и пожарное депо.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что до конца текущего года будут выкуплены 24 детсада, 4 школы и 16 поликлиник или больниц в пользу города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов будет еженедельно подводить итоги «ВКонтакте».