Беглов будет еженедельно подводить итоги «ВКонтакте»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов активно ведет свою соцсеть, постоянно вводя туда новые рубрики.

На этот раз Беглов решил подводить «Главные итоги недели» на своей станице в социально сети «ВКонтакте». Он намерен каждую неделю рассказывать горожанам о результатах проделанной работы и узнавать их мнение.

Рубрика запустилась сегодня, 13 апреля. Беглов перечислил в публикации на своей странице пять главных новостей за прошедшую неделю. Среди них новость о том, что полигон «Красный бор» передается на федеральный бюджет.

Также Беглов сообщает о программе развития транспорта совместно с РЖД, о готовности Фрунзенского радиуса на 90%, о закупке снегоуборочной техники и о результатах отмывки города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у библиотеки дружбы на Московском шоссе кардинально обновят сквер.