18-летний парень угнал машину, забрав ключи из кармана владельца

В Ленинградской области произошел нелепый случай попытки угона автомобиля.

В отделение полиции Лодейнопольского района 13 апреля обратился 29-летний автовладелец с информацией об угоне его транспортного средства. Он сообщил сотрудникам полиции, что от одного из домов по улице Интернациональной неизвестный злоумышленник украл его автомобиль марки «Мерседес ML 350».

Позже полицейские задержали 18-летнего юношу, который был полностью изобличим в совершении преступления. Он рассказал, что вошел в незапертую дверь в частный дом по улице Интернациональной, где из кармана пальто украл ключи от автомобиля. Автомобиль юноша угнал.

Транспортное средство вернули владельцу, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем». Злоумышленник получил подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге доставщики мебели привезли женщине диван и украли 30 тысяч рублей.