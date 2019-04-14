Доставщики мебели украли у петербурженки 30 тыс рублей

Пострадавшая обратилась в полицию.

Инцидент произошел в субботу, 13 апреля. Петербурженка обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже денежных средств.

Пострадавшая рассказала сотрудниками правоохранительных органов, что в квартиру, где она проживает, приходили рабочие для доставки дивана.

После ухода доставщиков, женщина обнаружила, что их команды пропал кошелек. В данном кошельке, по словам пострадавшей, находились денежные средства на сумму 30 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент по факту заявления женщины сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решатся.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области вор избил хозяина квартиры и украл полмиллиона рублей.