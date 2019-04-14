ДТП на Просвещения: автомобиль с детьми врезался в ограждение и перевернулся

В Выборгском районе Петербурга на проспекте Просвещения произошла авария с участием иномарки. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
По данным очевидцев, cегодня, 14 апреля, на перекрестке со Светлановским проспектом произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль на скорости въехал в ограждение. Конструкция не выдержала давления: машина пролетела сквозь неё и перевернулась.
Свидетели происшествия опубликовали фотографии с места инцидента в социальных сетях «ДТП и ЧП. Петербург».
Очевидцы также сообщили, что в иномарке находилось двое детей. Однако в результате аварии никто не пострадал. Из неприятных последствий дорожно-транспортного происшествия: движение на указанном участке полностью парализовано.
Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе мотоциклист столкнулся с иномаркой.