«Зенит» забил свой 900-й гол на РПЛ

Его автором стал нападающий «сине-бело-голубых» Себастьян Дриусси.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля, после встречи петербургского футбольного клуба с «Анжи». За матч «Зенит» забил пять голов, один из которых стал для футболистов юбилейным в рамках чемпионатов России. Себастьян Дриусси успешно атаковал ворота противников на 88-й минуте. Информация о том, что это – 900-й гол «Зенита» на РПЛ появилась в официальном Twitter-аккаунте футбольной лиги.

Напоминаем, что футболист играет за «Зенит» с 2017 года. Неоднократно в сети распространяли слухи о том, что он мечтает уйти из команды. Пока что его контракт остается действительным.

«Сине-бело-голубые» тем временем занимают уверенное первое место в таблице, опережая «Локомотив Москва» и «Краснодар» на шесть очков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» вырвал победу у «Анжи» со счётом 5:0. Во время игры также отличились Азмун, Иванович и Ригони.