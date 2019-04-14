Волна эвакуаций захлестнула Гатчину

В городе эвакуировали ТРК Cubus.

Об этом стало известно, 14 апреля. В социальной сети «Вконтакте» очевидцы рассказали, что торгово-развлекательный комплекс попросили освободить примерно после обеда. С чем была связана эвакуация – не уточняется, но есть предположение, что очередные «лжеминеры» теперь решили беспокоить жителей Ленинградской области. Также некоторые люди писали, что к ТРК Cubus подъезжали пожарные.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге практические ежедневно эвакуируют торговые и социальные объекты из-за звонков «террористов». Они уверяют, что в здании есть бомба, которая вот-вот взорвется. Пока что ни одной реальной угрозы обнаружено не было.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Минобороны сообщило о трех пострадавших. В академии Можайского начата эвакуация. У следствия две версии – все произошло либо из-за неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, либо из-за покушения на убийство.