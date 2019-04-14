Огнеборцы потушили полыхающий в Ленобласти автомобиль

Пожарные потушили охваченную огнем иномарку на Типографском переулке в поселке Сосново Ленинградской области. Фотографиями с места происшествия они поделились в своей группе ОГПС 143 ПЧ Сосново.

Воскресным вечером, 14 апреля, работники 143-й пожарной части ликвидировали пожар, которой произошёл в результате возгорания автомобиля на Типографском переулке, 11 в поселке Сосново. Кадры процесса борьбы с огненной стихией опубликовали в социальных сетях.

В мероприятиях по ликвидации огня приняло участие два расчета пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет. О причинах пожара пока неизвестно — они устанавливаются.

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