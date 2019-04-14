Огнеборцы потушили полыхающий в Ленобласти автомобиль

Возгорание удалось устранить в короткие сроки Фото: https://vk.com/ogps143pch
Возгорание удалось устранить в короткие сроки Фото: https://vk.com/ogps143pch

Пожарные потушили охваченную огнем иномарку на Типографском переулке в поселке Сосново Ленинградской области. Фотографиями с места происшествия они поделились в своей группе ОГПС 143 ПЧ Сосново.

Воскресным вечером, 14 апреля, работники 143-й пожарной части ликвидировали пожар, которой произошёл в результате возгорания автомобиля на Типографском переулке, 11 в поселке Сосново. Кадры процесса борьбы с огненной стихией опубликовали в социальных сетях.

В мероприятиях по ликвидации огня приняло участие два расчета пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет. О причинах пожара пока неизвестно — они устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Энергетиков воспламенился заброшенный дом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ленинградская область ленобласть пожар пожар в ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В сети появился «вульгарный» клип Аллы Пугачевой
Ольга Орлова: реалити-шоу «Дом-2» планируют закрыть в 2019 году
Никита Гусев все-таки подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Огнеборцы потушили полыхающий в Ленобласти автомобиль
Болельщиков «Зенита» и «Анжи» угощали в ...
На проспекте Энергетиков воспламенился заброшенный дом
Порошенко готов принять любой выбор украинского народа
Следственный комитет разберется с нападением на Милонова