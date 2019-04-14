На проспекте Энергетиков воспламенился заброшенный дом

В Красногвардейском районе Петербурга в одном из зданий на проспекте Энергетиков произошел пожар. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, cегодня, 14 апреля, в доме на проспекте Энергетиков заметили огонь. Фотографии свидетели чрезвычайного происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП.Петербург» в социальных сетях.

Горит заброшенный старый дом, пожарные на месте,

— поделились очевидцы.

По подозрениям некоторых граждан, дом могли поджечь намеренно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Московским и Пулковским шоссе горит трава (Видео).

Петербуржцы сняли на видео дымовую завесу, образовавшуюся на территории между Московским и Пулковским шоссе в связи с горением травы. Кадры опубликовали в социальных сетях. В воскресенье, 14 апреля, дым от пожара на участке между Московским и Пулковским шоссе заметили очевидцы.