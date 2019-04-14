Между Московским и Пулковским шоссе горит трава (Видео)

В Петербурге очевидцы запечатлели на видео дымовую завесу, которая образовалась на территории между Московским и Пулковским шоссе из-за горения травы. Кадрами петербуржцы поделились в социальных сетях.

По данным свидетелей происшествия, сегодня, 14 апреля, дым от пожара заметили на участке между Московским и Пулковским шоссе.

Как оказалось, причина задымления — в прошлогодней траве, которую охватил огонь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе мотоциклист столкнулся с иномаркой.

На Новоприозерском шоссе в сторону Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях. Очевидцы также рассказали, что в результате аварии мотоциклист получил травмы. Однако о степени тяжести его состояния на текущий момент — ничего неизвестно.