В Гатчинском районе из почтового отделения похитили около 300 тыс. рублей

В Гатчинском районе Ленобласти почтовое отделение ограбили на 300 тысяч рублей. Инцидент произошёл в поселке Вырица. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону.

В субботу, 13 апреля, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что неустановленное лицо выпилило внутренний замок входной двери почтового отделения. Попав внутрь помещения, он взломал металлический ящик и забрал из него 286 тысяч рублей.

Как у него получилось его вскрыть — пока устанавливается. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 18-летний парень угнал машину, забрав ключи из кармана владельца.

В Ленинградской области попытка угнать автомобиль не увенчалась успехом. В полицию Лодейнопольского района 13 апреля обратился 29-летний местный житель. Он сообщил об угоне своего транспортного средства, припаркованного по улице Интернациональной. Неизвестный злоумышленник украл его «Мерседес ML 350».