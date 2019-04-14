Айфон стал причиной эвакуации ТРК «Кубус»

Из-за айфона чуть не случился пожар. Фото: Pixabay
Из-за айфона чуть не случился пожар. Фото: Pixabay

Смартфон чинили в мастерской, как вдруг он заискрился и все вокруг заволокло дымом.

Об эвакуации здания стало известно сегодня днем, 14 апреля. Пользователи социальных сетей решили, что причина в звонке «лжеминера», но, как оказалось, никто не сообщал о бомбе. Только сейчас рассказали, что именно заставило закрыться ТРК «Кубус» в Гатчине.

Оказывается, все дело в телефоне — человек принес свой iPhone 7plus в мастерскую с просьбой заменить у смартфона аккумулятор. Специалист, принявшись за работу, заметил, что аппарат при нагревании вдруг начал искриться. После этого сработали датчики и всех людей попросили покинуть помещение, передает 47news. Сотрудник мастерской объяснил, что такое с ним произошло впервые – обычно iPhone нормально реагируют на подобные манипуляции. Телефон нужно прогреть, чтобы снять аккумулятор, объяснил он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что волна эвакуаций захлестнула Гатчину.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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