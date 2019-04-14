В Петербурге «лжесын» обманул пенсионера на 100 тысяч рублей

Пенсионер сам отдал деньги. Фото: pixabay
Пенсионер сам отдал деньги. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга у пенсионера обманным путем «выудили» 100 тысяч рублей. Злоумышленник, представившись сыном, попросил у мужчины денег.

В субботу, 13 апреля, в правоохранительные органы обратился 84-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный обманом присвоил себе его деньги. Злоумышленник позвонил пожилому мужчине на домашний телефон и представился его сыном.

Войдя в доверие, мошенник попросил одолжить ему 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Доверчивый пенсионер согласился предоставить ему деньги. Правоохранители приступили к проверке для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудница МЧС лишилась автомобиля Range Rover за 4 млн рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
мошенник мошенничество пенсионер спб фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На штраф-стоянке уверяют, что никто не избивал Милонова
Драка петербуржцев привела к сбою на красной ветке
Пожарные ликвидировали возгорание на Загребском бульваре
Специалисты рассказали о росте цен на вторичное жилье в Петербурге
Последняя самка редчайшей черепахи умерла в зоопарке Китая
Фермер умер после нападения самой опасной птицы
В Петербурге «лжесын» обманул пенсионера на 100 тысяч рублей
Семак прокомментировал отсутствие голов у Дзюбы