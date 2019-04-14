В Петербурге «лжесын» обманул пенсионера на 100 тысяч рублей

Во Фрунзенском районе Петербурга у пенсионера обманным путем «выудили» 100 тысяч рублей. Злоумышленник, представившись сыном, попросил у мужчины денег.

В субботу, 13 апреля, в правоохранительные органы обратился 84-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный обманом присвоил себе его деньги. Злоумышленник позвонил пожилому мужчине на домашний телефон и представился его сыном.

Войдя в доверие, мошенник попросил одолжить ему 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Доверчивый пенсионер согласился предоставить ему деньги. Правоохранители приступили к проверке для установления всех обстоятельств произошедшего.

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