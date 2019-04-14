Специалисты рассказали о росте цен на вторичное жилье в Петербурге

Стоимость квартиры в сегменте выросла примерно на 8%.

Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости» сегодня, 14 апреля. Показатель является рекордным за последние три года. Специалисты уверяют, что каждый месяц цены вырастают примерно на один процент, передает издание «Коммерсант». Сейчас вторичная квартира может стоить 64,2 тысячи рублей за один квадратный метр – это почти на 10% больше, чем в 2018 году.

Быстрее всего жилье дорожает в Санкт-Петербурге. Всего за один год цены выросли более чем на 13%. Один квадратный метр за 130 тысяч рублей можно купить и в новостройке, судя по предложениям в сфере недвижимости. С чем все это связано – не уточняется.

Эксперты предполагают, что существенно цены вряд ли изменятся в ближайшее время. При этом спрос на «вторичку» упадет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что цены на новостройки в Петербурге выросли на 11%. Квадрат может стоить в среднем 121 тысячу рублей.