Пожарные ликвидировали возгорание на Загребском бульваре

Там горел балкон.

Все случилось сегодня, 14 апреля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. О возгорании спасатели узнали ближе к четырем часа дня. Они незамедлительно прибыли на место происшествия, где приступили к борьбе с пожаром на балконе. На ликвидацию огня у них ушло примерно полчаса. В тушении были задействованы 12 человек и три единицы спецтехники.

Известно, что огнем была охвачена площадь в четыре квадратных метра. Что стало причиной случившегося – неизвестно. О пострадавших также никакой информации не поступало, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К слову, чаще всего пожары случаются из-за невнимательности человека – беспечное обращение с бытовыми приборами, курение в неположенных местах и прочие действия могут привести к трагедии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что огнеборцы потушили полыхающий в Ленобласти автомобиль. Причины также устанавливаются.