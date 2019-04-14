Драка петербуржцев привела к сбою на красной ветке

Мужчины конфликтовали прямо в вагоне.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 14 апреля. Двое горожан стали причиной «затора» в петербургском метрополитене. Они поссорились и начали драться в полном людьми вагоне. Их ссора набрала обороты на станции метро «Технологический институт», а завершилась только к «Площади восстания». Люди, которые хотели поскорей добраться домой, были вынуждены ждать полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного мужчину, так как его признали зачинщиком драки, и он вел себя крайне агрессивно, передают «Невские Новости». Судя по фотографиям, они даже успели поваляться на грязном полу. Сейчас «красная ветка» функционирует без сбоев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино задержаны хулиганы, причастные к дракам и угрозам. Одному из них всего 19 лет, другом – 22 года. На них завели административное дело по статье мелкое хулиганство.