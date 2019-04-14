На штраф-стоянке уверяют, что никто не избивал Милонова

Сотрудники автостоянки отрицают все, что говорит депутат Госдумы.

Наконец стало известно, что думает о случившемся обвиняемая сторона. Работники штраф-стоянки рассказали, как все было по их мнению. Виталий Милонов действительно приехал вместе со своим другом, чья машина была эвакуирована с тротуара на Ленинском проспекте, рассказывают сотрудники автостоянки. При себе у них не было никаких документов, но они требовали вернуть автомобиль – им отказали. После этого, уверяют представители штраф-стоянки, депутат стал угрожать и называть мужчин геями.

«Порядок есть порядок, и он один для всех», — объяснили они свое решение.

Тогда Милонов и его друг якобы заявили, что вызовут полицейских, которым расскажут об избиении. При этом, отмечают сотрудники автостоянки, они никого и пальцем не трогали, передает Telegram-канал «Bаza».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Следственный комитет разберется с нападением на Милонова. Депутат заявил, что его избили, когда он пытался забрать автомобиль, эвакуированный по ошибке.