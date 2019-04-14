Следственный комитет разберется с нападением на Милонова

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге уже началась проверка по делу.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Свое заявление депутат Госдумы написал в полицию, после его передали в Следственный комитет, говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, что все случилось вечером в субботу, 13 апреля. По предварительным данным, Виталий Милонов приехал на спецстоянку, чтобы забрать автомобиль вместе со своим товарищем. Он ответил, что машина попала на штраф-стоянку по ошибке. Безобидный визит закончился конфликтом между депутатом и старшим администратор спецстоянки. Политик уверяет, что мужчина его избил.

После в своем Instagram-аккаунте он назвал контору ужасной, а эвакуаторщиков пьяными бандитами. Милонов намерен сделать эвакуацию бесплатной.

«Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание»,

— написал он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Виталия Милонова избили в Петербурге.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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