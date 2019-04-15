Попутчик отобрал у жителя Петербурга золотую цепочку

Мужчине распылили в лицо перцовый баллончик на набережной реки Фонтанки.

На набережной реки Фонтанки у мужчины отобрали золотую цепочку в машине, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 15 апреля. Позже полицейские доставили в отдел троих мужчин на опознание.

В воскресенье 14 апреля мужчину подвозили на машине неизвестные в Адмиралтейском районе Петербурга. Один из попутчиков заметил у мужчины золотую цепочку, попросил остановить машину, вытолкал потерпевшего из машины, распылил ему в лицо перцовый баллончик, сорвал украшение и сел обратно в машину, следует из сообщения полиции Петербурга.

Цепочка стоила около 10 тысяч рублей. Злоумышленники скрылись, но позже их задержали и доставили в отдел полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, сообщили в МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об ограблении жителя Тихвина в Ленобласти.