Семейная пара в гостях избила хозяина и украла продукты

Пожилого жителя Ленобласти госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Тихвине мужчина и женщина напали на хозяина квартиры, к которому пришли в гости, сообщили Gazeta.SPb в МВД Тихвинского района Ленобласти 15 апреля.

По данным полиции, трое пили алкоголь в квартире на Боровой улице Тихвина в воскресенье 14 апреля. Между ними возникла ссора и тогда гости избили хозяина и несколько раз ударили его ножом. После этого они забрали из дома ноутбук и продукты и решили сбежать.

Пострадавшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPB в МВД Ленобласти. Злоумышленников позже поймали и забрали у них все похищенное, сообщили в МВД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Гатчинском районе Ленобласти обокрали почтовое отделение.