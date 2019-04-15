В Приморском районе ограбили парня прямо в парадной

Неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил 31-летнего парня в парадной дома. Инцидент произошел в субботу, 13 апреля, на улице Школьной № 68 в Приморском районе Санкт- Петербурга.

Как сообщают в ГУ МВД города и региона, по подозрению в разбойном нападении правоохранители задержали ранее судимого 36-летнего мужчину. Открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Выборге разбойники закрыли хозяйку в сауне, набрали украшений на 2,5 млн и сбежали. Сотрудникам полиции удалось задержать четверых злоумышленников в ту же ночь. Один из задержанных – местный бизнесмен. У злоумышленников изъяли помповое ружье.