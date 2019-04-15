У автовладельца силой отобрали его BMW 520D

Неизвестный злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо водителю «БМВ 520D» (BMW 520D), после чего избив его и отобрав ключи от машины, скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 15 апреля в Кировском районе Петербурга у дома 19 по Дачному проспекту.

Однако далеко вору уехать не удалось. В СНТ «Авиагородок» у дома 28 по улице Кирпичной по «горячим» следам автомобиль вместе с похитителем обнаружили сотрудники ГИБДД.

Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в сын угнал у отца “ВАЗ” и отправил его в кювет в Ленобласти. Машину вернули владельцу, а вот предполагаемый угонщик на связь не выходит.