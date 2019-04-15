Сын угнал у отца “ВАЗ” и отправил его в кювет в Ленобласти

Вечером мужчина пил вместе с сыном алкоголь. Фото: pixabay.com
Вечером мужчина пил вместе с сыном алкоголь. Фото: pixabay.com

Машину вернули владельцу, а вот предполагаемый угонщик на связь не выходит.

Житель деревни Зяблицы подозревает своего сына в угоне автомобиля, сообщили Gazeta.SPb в МВД Ленинградской области 15 апреля. Мужчина обратился в полицию в воскресенье, когда обнаружил пропажу своей машины “ВАЗ-21099”.

Как рассказал житель Ленобласти правоохранительным органам, 13 апреля в субботу вечером он пил спиртное вместе с сыном — возраст не уточняется — затем лег спать, а ключи от машины оставил в куртке, передают в МВД.

Полицейские нашли машину в тот же день — она угодила в кювет, судя по всему, после ДТП. Машину вернули жителю Ленобласти. Его сын не выходит на связь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Ленинградской области.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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