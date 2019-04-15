Мужчина получил полмиллиона за травмы и страдания в ДТП

Суд удовлетворил иск и потребовал взыскать деньги с другого участника ДТП. Фото: pixabay.com
Суд удовлетворил иск и потребовал взыскать деньги с другого участника ДТП. Фото: pixabay.com

По словам пострадавшего, он уже 2 года не может нормально работать.

В Красносельском районе заплатили 500 млн рублей за травмы и моральные страдания, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 15 апреля.

Суд рассмотрел иск жителя Петербурга, который получил травмы после ДТП на юге города. Второй участник аварии нарушил правила дорожного движения и пострадавший захотел взыскать с него деньги на лечение. Взыскатель попросил учесть кроме травм и порванной одежды еще и моральные страдания, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мужчина объяснил суду, что уже 2 года не может нормально работать и проходит реабилитацию, сообщили в прокуратуре Петербурга. Суд признал претензии мужчины справедливыми и постановил взыскать с виновного свыше полумиллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сын угнал у отца машину и попал в ДТП в Ленобласти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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