Анонимное сообщение помогло задержать человека с оружием

Вчера, 14 апреля, в отделение полиции Выборгского района поступило анонимное сообщение.

Полицейским сообщили о том, что в Санкт-Петербурге у дома 1 по улице Сердобольской припаркован подозрительный автомобиль марки «Ауди». Номера на транспортном средстве отсутствуют.

Сотрудники полиции вскоре прибыли на указанный адрес. Там был обнаружен тот самый автомобиль, за рулем сидел 40-летний гражданин. Полицейские произвели осмотр автомобиля и обнаружили оружие и боеприпасы, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изъятые предметы были отправлены на экспертизу. На сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов по факту происшествия проводится проверка для установления деталей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге вор похитил из квартиры доллары, франки и манаты.