В Петербурге вор похитил из квартиры доллары, франки и манаты

Вор проник в квартиру одного из домов в Адмиралтейском районе. Фото: Рixabay

Вор проник в квартиру одного из домов в Адмиралтейском районе. Фото: Рixabay

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, совершившего квартирную кражу в Адмиралтейском районе города. Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в период между 12 и 14 апреля, вор проник в квартиру одного из домов в Адмиралтейском районе и похитил 22 700 долларов, 900 швейцарских франков, 644 500 российских рублей, 300 белорусских рублей, 300 азербайджанских манат, банковскую карту и ювелирные изделия.

Общая сумма ущерба сейчас устанавливается. Правоохранительные органы открыли по факту происшествия уголовное дело по статье (кража).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сотрудница МЧС лишилась автомобиля Range Rover за 4 млн рублей. Аналогичная неприятность случилась и с автомобилем московского коммерсанта за 5,4 миллиона рублей.