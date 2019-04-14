Сотрудница МЧС лишилась автомобиля Range Rover за 4 млн рублей

Несколько дорогих иномарок угнали в Петербурге Фото: Рixabay

Несколько дорогих иномарок угнали в Петербурге Фото: Рixabay

В Петербурге у сотрудницы МЧС похитили иномарку стоимостью 4 миллиона рублей. Аналогичная неприятность случилась и с автомобилем московского коммерсанта за 5,4 миллиона рублей.

Таким образом, в минувшую субботу было угнано несколько дорогих автомобилей.

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением об угоне своего Range Rover в полицию Кировского района обратилась 50-летняя помощник директора ФГБК «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова» МЧС России.

По словам женщины, её автомобиль угнали в промежутке между 12 и 13 апреля. Машина была припаркована возле дома 138 по проспекту Стачек.

Отмечается, что стоимость Range Rover 2018 года выпуска составляет примерно 3,9 миллиона рублей. По вышеуказанному адресу оборудованы камеры видеонаблюдения, записи из них были изъяты. По данному факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, в Северной столице похитили иномарку московского бизнесмена за 5,3 миллиона рублей. BMW 730 находился на проспекте Художников, 30 корпус 2. С такой информацией в полицию Выборгского района обратился 39-летний коммерсант — гражданин Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за один день в Петербурге угнали 6 дорогостоящих иномарок.