Шесть школ эвакуировали в Петербурге утром в понедельник

Персонал и детей вывели - теперь ждут приезда служб. Фото:
Персонал и детей вывели - теперь ждут приезда служб. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Если проверка здания занимает от часа до двух, то ученики пропускают до трех уроков в день.

Утром в понедельник в Санкт-Петербурге эвакуировали шесть школ — пять в Красносельском районе Петербурга и одну в Приморском, сообщили очевидцы в социальной сети 15 апреля. Учеников выводят из учебных заведений №№394, 546, 54, 264, 247, 601.

Вероятно, дело в очередном анонимном письме о заложенных бомбах. Однако эту информацию полиция подтвердит, скорее всего, завтра.

Школьники, разумеется, не против — эвакуация означает, что им не придется сидеть на уроках, что они активно обсуждают в социальных сетях. Вероятно, в ближайшее время к здания подъедут автомобили экстренных служб и начнут проверять здания. Общее время проверки, как правило, занимает от часа до двух — это от двух до трех уроков в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что анонимное сообщение в Петербурге помогло задержать автомобиль с оружием.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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