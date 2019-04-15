Автосервис на Васильевском острове назвали неэкологичным

Комитет по природопользованию оштрафовал предпринимателей на 30 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Комитет по природопользованию оштрафовал предпринимателей на 30 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Четыре предпринимателя не вели учета отходов и не следили за их утилизацией.

Прокуратура Петербурга проверила автосервис на ул. Одоевского, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 15 апреля.

Выяснилось, что четыре предпринимателя устроили под одной крышей шиномонтаж, мойку, покраску, ремонт и кафе. При этом никто из бизнесменов не ведет учета отходов и не следит, чтобы отходы правильно утилизировали, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Автосервис на Васильевском острове осмотрели сотрудники комитета по природопользованию Петербурга. Автосервис признали нарушающим экологическое законодательство — предпринимателей оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого бизнесмены установили контейнеры для сбора отходов и начали вести их учет, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФАс оштрафовал управляющие компании на Васильевском острове.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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