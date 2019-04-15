УФАС оштрафовало управляющие копании Васильевского острова на 1 млн

Суд подтвердил решение УФАС. Фото: pixabay.com
Суд подтвердил решение УФАС. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге антимонопольная служба назначила административные штрафы УК «Мир» и «Возрождение», которые занимаются домами Васильевского острова.

Также штрафы вынесены должностным лицам городского жилищного комитета, администрации Василеостровского района, представителям Государственной жилищной инспекции и ГКУ «Жилищное агенство Василеостровского района».

Данные УК при помощи органов власти поменяли управляющую организацию и совершили разделение по территориальному признаку управления многоквартирными домами, не соответствующее закону. Это является нарушением закона о защите конкуренции, сообщили Gazeta.SPb в УФАС.

Законность принятия этого решения подтвердил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО.

По факту нарушений управляющим копаниям «Мир» и «Возрождение» были вынесены административные штрафы на сумму более 450 тысяч рублей и более 700 тысяч рублей соответственно. Кроме того, каждое виновное должностное лицо получило штраф на 20 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге председатель ЖСК потратил на себя 2 млн со счета кооператива.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
антимонопольная служба Василеостровский район управляющая компания уфас
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