Председатель ЖСК потратил на себя 2 млн со счета кооператива

Обвиняемый являлся председателем правления Жилищно-строительного кооператива № 945. Он мог распоряжаться деньгами, хранившимися на расчетном счете кооператива.

По версии следствия, петербуржец злоупотреблял своим служебным положением и в декабре 2016 года снял с расчетного счета более 3,4 миллионов рублей. Большую часть из этих денежных средств — более 2 миллионов рублей — гражданин потратил на личные нужны. В отчете правлению кооператива бывший председатель указал поддельные акты купли-продажи, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении чужого имущества в особо крупном размере, возбужденному в отношении обвиняемого.

Уголовное дело переведено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге анонимное сообщение помогло задержать человека с оружием.