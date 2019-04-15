В суд направлено дело о получении взятки страшим инспектором ДПС

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти направила в суд уголовное дело о получении взятки должностным лицом.

Обвиняемый на момент совершения преступления работал на должности старшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области.

В ходе следствия установлено, что преступление было совершено в сентябре 2017 года. Обвиняемый находился при исполнении своих обязанностей в деревне Пеники. Действовал он вместе с членом специализированной народной дружины по безопасности дорожного движения. Последний на данный момент осужден, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Ленинградской области.

Обвиняемый вымогал взятку от водителя автомобиля, которого обвинил в вождении транспортного средства в нетрезвом виде. Водитель дал должностному лицу 50 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело предано в Ломоносовский районный суд Ленобласти для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге председатель ЖСК потратил на себя 2 млн со счета кооператива.