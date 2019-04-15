Осужден петербуржец, изуродовавший мужчину «розочкой»

Подсудимый получил 4 года условно. Фото: Pixabay
Подсудимый получил 4 года условно. Фото: Pixabay

В августе 2018 года на мосту Красного Курсанта между подсудимым и потерпевшим возник конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый с помощью горлышка разбитой бутылки с острыми краями ранил пострадавшего по щеке и предплечью, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранения потерпевшего пришлось зашивать хирургам. Те раны, что потребовали первичную хирургическую обработку с ушиваем, расценивались как легкий вред здоровью. Однако неизгладимый глубокий рубец на провой щеке искажает мимику и черты лица, что расценивается как вред здоровью тяжелой степени.

По решению Петроградского районного суда Павел Лаврешкин признан виновным в совершении преступления в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, выразившегося в обезображивании лица. Лаврешкин осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино мужчина умер, подорвавшись на гранате на кухне.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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