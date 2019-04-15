Жителя Шушар обвинили в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 9-12 лет

Об изнасиловании своих сверстников рассказали друзья пострадавших. Полиция задержала 47-летнего мужчину, который был ранее судим за подобные преступления.

Информация о педофиле, который изнасиловал троих школьников, поступила сотрудникам правоохранительных органов после проведения профилактических работ с подростками в Пушкинском районе. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на правоохранительные органы.

О происшествии сообщили дети и сказали, что некий гражданин совершает сексуальные преступления в отношении их сверстников. Отмечается, что мальчикам, которые предположительной пострадали от действия жителя Шушар, от 9 до 12 лет. Родители детей уже написали заявления в полицию.

В ходе проведения расследования была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Шушар, который уже был ранее судим за подобные преступления.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку на канале Грибоедова.