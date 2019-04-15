В Отрадном массово истребляют собак (видео)

Пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай в Кировском районе Ленобласти. Фото: https://vk.com/sluhotradnoe

Пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай в Кировском районе Ленобласти. Фото: https://vk.com/sluhotradnoe

В городе, по мнению местных жителей, кто-то истребляет животных. Горожане увидели, как на небольшом участке земли лежат порядка 5-6 мёртвых собак.

Такое зрелище может кого угодно не только обеспокоить, но и привести в ужас. На земле лежат мертвые собаки, и местные жители предполагают, что это дело рук догхантеров.

“SОS!!!!!!Опять Догхантеры(((((берегите своих питомцев!!!не отпускайте на самовыгул!!!Собаки все мертвы… которые ещё были живы на фото…при нас испустили дух”, — пишут очевидцы в соцсети.

На фотографиях, которые разместили в социальной сети “ВКонтакте” видно, что на одной площадке днем лежат собаки. Некоторые еще шевелятся, но как уже было сказано выше, после непродолжительного времени умерли и они.

Пользователи пишут, что это уже не первый подобный случай в Кировском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев.

Видео: https://vk.com/sluhotradnoe