Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный зрителям по главной роли в сериале Шерлок Холмс, сбил велосипедиста на острове Уайт в проливе Ла-Манш.

Об этом пишет издание The Sun. По данным издания, 63-летний рыбак Майкл Лоуренс в результате столкновения получил травму руки. После аварии актёр остановился, вышел из машины, предложив пострадавшему футболку и воду для промывки раны.

Также «Холмс» предложил рыбаку отвезти его в поликлинику. В настоящее время сотрудники страховые компании занимаются урегулированием вопросов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что актер Виктор Сухоруков повредил руку, но продолжил играть на сцене. Инцидент произошел в Театре имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим». Сухоруков по сюжету должен был перепрыгнуть через ковер – актер по неосторожности споткнулся и упал. Прямо время спектакля он объявил коллегам, что его рука, кажется, сломана.